Не впервой: киселевчанин в 15-й раз предстанет перед судом

На этот раз ранее судимый 45-летний кузбассовец угнал иномарку.

Как сообщили в ГУ МВД Кузбасса, в полицию обратился 35-летний житель Бачатского и сообщил о краже. Мужчина приехал в поселок Грамотеино, и пока всей семьей они плавали в бассейне, неизвестные похитили его Toyota Camry стоимостью около 1 000 000 рублей. В салоне авто находилась сумка с наличными деньгами в сумме 140 000 рублей внутри.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Киселевска. Примечательно, что ранее он был судим 14 раз.

Свою вину задержанный не признал, от дачи показаний отказался. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд. Рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, потерпевший заявил гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.