В Кузбассе произошло ДТП с участием КамАЗа: погиб водитель

Смертельная авария произошла в ночь на 15 марта на трассе Ленинск-Кузнецкий – Междуреченск в Беловском районе.

В 3:55 здесь столкнулись грузовики КамАЗ и Kenworth. По предварительным данным ГИБДД, водитель КамАЗа не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в грузовик.

В результате столкновения погиб 43-летний водитель КамАЗа, 56-летний водитель Kenworth не ранений не получил.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Известно, что в момент ДТП на трассе стоял густой туман.

Фото: соцсети