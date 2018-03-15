В Кузбассе произошло ДТП с участием КамАЗа: погиб водитель

Смертельная авария произошла в ночь на 15 марта на трассе Ленинск-Кузнецкий – Междуреченск в Беловском районе.
В 3:55 здесь столкнулись грузовики КамАЗ и Kenworth. По предварительным данным ГИБДД, водитель КамАЗа не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в грузовик.
В результате столкновения погиб 43-летний водитель КамАЗа, 56-летний водитель Kenworth не ранений не получил.
В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Известно, что в момент ДТП на трассе стоял густой туман.
Фото: соцсети
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы