Поход в сауну обернулся для кузбассовца кровавым преступлением

Бойцы Росгвардии обнаружили 28-летнего жителя Анжеро-Судженска лежащим на снегу с окровавленным лицом.

Выяснилось, что мужчина решил сходить в сауну, однако около заведения к нему подошли двое неизвестных и стали требовать деньги. Затем злоумышленники Горожанин отказался, после чего злоумышленники повалили горожанина на землю, избили и забрали из кармана 4 500 рублей.

Прибывшие по сигналу правоохранители вызвали бригаду скорой помощи для потерпевшего и приступили к поискам злоумышленников. Подозреваемые были задержаны в одном из близлежащих дворов - ими оказались братья 25 и 29 лет. В настоящее время они переданы полиции.