В Новокузнецке возродят медицинские вытрезвители

Власти южной столицы Кузбасса планируют возродить ранее упраздненный институт медвытрезвителей.

Стоит отметить, что областная полиция уже давно продвигает идею создания в Кузбассе центров медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Речь об открытии вытрезвителя в Новокузнецке шла еще в 2015 году, однако тогда на открытие учреждения не нашлось средств.

В настоящее время соответствующая договоренность между руководством города и Управлением внутренних дел достигнута. Для вытрезвителя уже подобрали помещение, однако для его работы нужно выделить из бюджета 10 миллионов рублей. Финансовые и правовые вопросы, как ожидается, будут решены на заседании горсовета Новокузнецка.