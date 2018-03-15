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В Новокузнецке возродят медицинские вытрезвители

15 марта 2018 в 15:14

Власти южной столицы Кузбасса планируют возродить ранее упраздненный институт медвытрезвителей.

Стоит отметить, что областная полиция уже давно продвигает идею создания в Кузбассе центров медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Речь об открытии вытрезвителя в Новокузнецке шла еще в 2015 году, однако тогда на открытие учреждения не нашлось средств.

В настоящее время соответствующая договоренность между руководством города и Управлением внутренних дел достигнута. Для вытрезвителя уже подобрали помещение, однако для его работы нужно выделить из бюджета 10 миллионов рублей. Финансовые и правовые вопросы, как ожидается, будут решены на заседании горсовета Новокузнецка.


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