Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Междуреченец поплатился жизнью за оскорбление э...

Междуреченец поплатился жизнью за оскорбление экс-супруги

15 марта 2018 в 16:45

Знакомый семьи решил заступиться за женщину и в результате жестоко убил хозяина дома.

По версии следствия, 28-летний фигурант пришел в гости к экс-супругам. Вместе они распивали алкогольные напитки, и в ходе застолья хозяин квартиры оскорбил бывшую жену. Гостю такое поведение мужчины не понравилось, и он избил обидчика женщины, нанеся более 40 ударов руками и палкой. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Злоумышленник скрылся с места преступления, однако в этот же день сотрудники полиции задержали его с собственном доме. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ему предстоит отбыть 8,5 лет в колонии строгого режима.


Читайте также

Content
Не впервой: киселевчанин в 15-й раз предстанет перед судом
Content
В Кузбассе произошло ДТП с участием КамАЗа: погиб водитель
Content krov na snegu 900x600
Поход в сауну обернулся для кузбассовца кровавым преступлением
Content i 3
В Новокузнецке возродят медицинские вытрезвители

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?