Пьяная новокузнечанка чуть не убила дочь на глазах у собутыльников

Женщина жестоко избила подростка, от пьяной матери девочке пришлось укрыться у соседей.

По версии следствия, обвиняемая сообщила в полицию, что её дочь пропала. Выяснилось, что 14-летняя девочка сбежала из дома и скрывалась от матери у соседей. Ранее пьяная женщина жестоко избила её, а кроме того угрожала убийством, постоянно повторяя фразу из книги: «Я тебя родила, я тебя и убью». Примечательно, что знакомые, употреблявшие с женщиной алкоголь, пытались остановить её.

Девочка была напугана, в связи с чем были приняты меры к изъятию ребенка из семьи и привлечению её матери к административной ответственности за причиненные побои. Однако женщина посчитала, что причиной всех проблем является не ее поведение, а заступившийся за ребенка инспектор ПДН. Она пришла в отдел полиции, стала оскорблять сотрудницу в присутствии других людей.

Позже обвиняемая признала вину, раскаялась в содеянном, и призналась, что во всём виноваты не полицейские, а алкоголизм. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, материалы уже направлены в суд. Девочка в данный момент находится в социально-реабилитационном центре.