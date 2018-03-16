В Кузбассе неравнодушные соседи спасли из огня шестерых детей

В четверг, 15 марта, в поселке Щегловский Кемеровского района произошел пожар. Еще до приезда спасателей жители дома эвакуировали из горящей квартиры шестерых детей.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 15:35. На место возгорания выехали 6 специалистов и 2 единицы техники.

Как рассказали в ГУ МЧС, на момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на первом этаже дома по улице Советской шел дым. До прибытия специалистов соседи самостоятельно через оконный проем спасли шестерых детей.

В результате пожара в квартире обгорела мебель и вещи. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.