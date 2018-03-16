Пенсионерка из Новокузнецкая зарезала молодого возлюбленного

Кровавым убийством закончилось сожительство 60-летней жительницы южной столицы Кузбасса и 30-летнего мужчины.

По версии следствия, погибший жил фактически жил на положении альфонса – он не имел работы или иного источника дохода, пенсионерка полностью обеспечивала любовника едой, одеждой и алкоголем. Несмотря на это мужчина стал позволять себе устраивать скандалы и даже поднимать руку на сожительницу.

Очередная ссора закончилась тем, что обиженная женщина схватил нож и ударила им в грудь молодого возлюбленного. В настоящее время в отношении горожанки вынесен обвинительный приговор, ближайшие пять лет она проведет в исправительной колонии.