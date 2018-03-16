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В Новокузнецке грузчики ограбили клиентку

16 марта 2018 в 17:13

Накануне мужчины помогали 53-летней горожанке с переездом, а затем решились на ограбление.

Помогая потерпевшей переезжать в квартиру меньшей площади, злоумышленники предположили, что с продажи собственности у нее должна остаться крупная сумма денег. На следующий день подельники ворвались в новое жилище горожанки, ударили женщину и украли похитили 60 000 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, подозреваемые в ограблении работники  компании по грузоперевозкам были задержаны в Прокопьевске, где они находились в гостях у своего знакомого. У налётчиков изъяли 14 000 рублей. Остальные деньги они успели потратить на одежду, мобильные телефоны и алкоголь.

В отношении недобропорядочных грузчиков возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», им грозит семь лет лишения свободы.


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