Студенты кемемровского вуза обеспокоены пожаром в общежитии

Сегодня в паблике КемГУКИ в соцсети один из студентов написал о пожаре в общежитии вуза. Он был обеспокоен тем, что не было сигналов пожарной тревоги и эвакуации. Другие студенты в обсуждении отметили, что тоже чувствовали запах гари.

По официальной информации, небольшой пожар произошел в подвале здания. Пламя, распространившееся на площади 1 кв. м, оперативно потушили, эвакуация студентов не потребовалась.

По какой причине произошел пожар, не сообщается.