Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Студенты кемемровского вуза обеспокоены пожаром...

Студенты кемемровского вуза обеспокоены пожаром в общежитии

17 марта 2018 в 20:51

Сегодня в паблике КемГУКИ в соцсети один из студентов написал о пожаре в общежитии вуза. Он был обеспокоен тем, что не было сигналов пожарной тревоги и эвакуации. Другие студенты в обсуждении отметили, что тоже чувствовали запах гари.

По официальной информации, небольшой пожар произошел в подвале здания. Пламя, распространившееся на площади 1 кв. м, оперативно потушили, эвакуация студентов не потребовалась.

По какой причине произошел пожар, не сообщается.


Читайте также

Content smolenskim avtoinspektoram vynesli prigovor 101441
Пенсионерка из Новокузнецкая зарезала молодого возлюбленного
Content
В Новокузнецке грузчики ограбили клиентку
Content inx960x640 1
В областной столице трамвай врезался в легковушку
Content f42a3d87c89cd3ef20abd3d9180ad808
Топкинец сфальсифицировал документы и получил от обладминистрации 2,2 млн рублей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?