Топкинец сфальсифицировал документы и получил от обладминистрации 2,2 млн рублей

32-летний житель города Топки решил обманным путем завладеть деньгами из областного бюджета. Мужчина узнал, что в департаменте сельского хозяйства областной администрации можно получить компенсацию предпринимателям за приобретенные товары и услуги для сельского бизнеса.

Тогда мужчина решил воспользоваться ситуацией. Его отец в недавнем времени приобрел технику, однако на компенсацию права не имел. Предприимчивый топкинец подделал документы родственника и получил 2,2 миллиона рублей.

В ходе проверки прокурором были установлены нарушения. Суд признал топкинца виновным и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно.