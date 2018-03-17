Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Топкинец сфальсифицировал документы и получил о...

Топкинец сфальсифицировал документы и получил от обладминистрации 2,2 млн рублей

17 марта 2018 в 21:22

32-летний житель города Топки решил обманным путем завладеть деньгами из областного бюджета. Мужчина узнал, что в департаменте сельского хозяйства областной администрации можно получить компенсацию предпринимателям за приобретенные товары и услуги для сельского бизнеса.

Тогда мужчина решил воспользоваться ситуацией. Его отец в недавнем времени приобрел технику, однако на компенсацию права не имел. Предприимчивый топкинец подделал документы родственника и получил 2,2 миллиона рублей.

В ходе проверки прокурором были установлены нарушения. Суд признал топкинца виновным и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно.


Читайте также

Content smolenskim avtoinspektoram vynesli prigovor 101441
Пенсионерка из Новокузнецкая зарезала молодого возлюбленного
Content
В Новокузнецке грузчики ограбили клиентку
Content inx960x640 1
В областной столице трамвай врезался в легковушку
Content pic 07cb8b1c1d4d2557d6baf3817c78c0a8
Студенты кемемровского вуза обеспокоены пожаром в общежитии

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?