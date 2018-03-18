В Кемерове и Новокузнецке ночью горел дом и две бани

Сегодня ночью в двух крупных городах области случилось два пожара. В областной столице сообщение о загоревшейся частной бане в ж.р. Кедровка поступило в 01:15. На ликвидацию пожара выдвинулись четыре сотрудника МЧС с одной единицей техники. Пожар был потушен в 01:28.

В Новокузнецке о пожаре частном доме и бане на Прудовой улице жители сообщили в 01:57. Ликвидировали возгорание 15 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц техники. Огонь был потушен к 02:13.

О пострадавших не сообщается. Причины возгораний выясняются.