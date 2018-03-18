В Новокузнецке задержали закладчика наркотиков

В Новокузнецке задержан 30-летний местный житель, который решил заработать деньги, оставляя закладки синтетического наркотика.

Подозреваемый был задержан с поличным, когда он подобрал лежащий в снегу сверток. В свертке находился расфасованный по 20 пакетам синтетический наркотик.

Задержанный пояснил, что таким образом пытался заработать денег. Он нашел в интернете объявление о подработке и решил попробовать подработать. Синтетический наркотик, который подобрал задержанный, он должен был разложить в тайники. В телефоне у подозреваемого найдена инструкция с указанием мест тайников.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области