В Новокузнецке автобус вылетел в остановку и насмерть сбил человека

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня днем в южной столице Кузбасса. Водитель автобуса, выполняющего рейс 55, на скользкой дороге потерял управление транспортным средством и въехал в остановку, где в этот момент находились люди.

В результате аварии погиб 60-летний мужчина, который в момент аварии стоял на остановке. Еще один человек был травмирован и сейчас находится в больнице. Отмечается, что водитель автобуса прошел медосвидетельствование и в его крови не обнаружен алкоголь.

Мэр Новокузнецка выразил соболезнование близким погибшего. Расследование причин аварии будет находиться под его контролем.