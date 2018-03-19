Многодетный новокузнечанин избил свою супругу за замечание

Во время застолья женщина обвинила его в ненадлежащем внимании к трем общим несовершеннолетним детям.

Инцидент произошел на улице Павловского в южной столице Кузбасса. Во время застолья 38-летняя женщина обвинила 51-летнего мужа в том, что он уделяет мало внимания детям. Главу семейства разозлил упрек, он начал оскорблять жену, а после набросился на нее с кулаками и ударил по лицу и голове. Горожанка дождалась, пока дебошир уснет, и позвонила в полицию.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии и задержали пьяного злоумышленника. В настоящее время он передан сотрудникам полиции.