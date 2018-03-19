В Кемерове автомобилист сбил подростка на «зебре»

ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний местный житель, произошло в минувшие выходные.

На улице 13 линия, недалеко от магазина "Ассорти", водитель сбил подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель автомобиля не покинул место происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали происшествия.

Известно, что пострадавший 13-летний мальчик был госпитализирован. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб селезенки и бедра.

Фото: соцсети