В Кемерове вновь ограничат движение большегрузов

На это раз планируется, что ограничение продлится месяц, c 16 апреля по 15 мая. Такая мера необходима, чтобы спасти асфальтное покрытие городских магистралей.

Ограничения перевозок тяжеловесных грузов по дорогам города касаются транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на одиночную ось которых превышают шесть тонн, за исключением рейсовых и туристических автобусов, троллейбусов, перевозок продуктов питания, лекарственных препаратов, спецтехники и автотранспорта жилищно-коммунальных и дорожно-эксплуатационных муниципальных предприятий города, спецавтомобилей аварийных и оперативных служб

Как рассказали в администрации города, о действии ограничения водителей будут предупреждать дорожные знаки 6.5.4. «Ограничение нагрузки на ось», установленные в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. Специалисты ЦОДД вместе с сотрудниками ГИБДД и Управления государственного автодорожного надзора будут круглосуточно взвешивать транспорт как на въездах в город, так и на дополнительных площадках.

Для получения специального разрешения на перевозку грузов нужно обратиться в управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации по адресу г. Кемерово, пр. Советский, 54.