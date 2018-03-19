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Кемеровчанин жестоко убил бабушку из-за стакана воды

19 марта 2018 в 14:32

Внук подал родственнице стакан воды, однако престарелая женщину уронила его. Разозлившись, кемеровчанин избил ее до смерти.

Известно, что в этот момент избиения мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы отвести от себя подозрения, он позвонил родственникам и сообщил, что, придя домой, обнаружил 85-летнюю бабушку избитой.

Родственники приехали разбираться в случившемся вместе с сотрудниками полиции. Несмотря на тяжелое состояние, потерпевшая успела указать на того, кто на самом деле ее избил. Пенсионерка была госпитализирована, однако медикам не удалось ее спасти.

Выяснилось, что в 2016 году внук уже избивал бабушку, однако в тот раз женщина пожалела его и не стала обращаться в правоохранительные органы. Суд приговорил 42-летнего кемеровчанина к 9 годам и 4 месяцам лишения свободы.


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