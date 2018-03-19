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Кузбассовец убил и закопал сожительницу в огороде

19 марта 2018 в 16:18

Мужчина жестоко избил подругу, а обнаружив, что она скончалась, решил избавиться от тела.

Случай произошёл в ночь на 8 августа 2017 года. По версии следствия, житель Яшкинского района поругался с потерпевшей и в ходе ссоры избил её. Он ушёл домой, а вернувшись к возлюбленной утром обнаружил в доме бездыханное тело. Злоумышленник решил избавиться от тела и спрятал его в огороде.

Когда обеспокоенные долгим отсутствием женщины соседи обратились в полицию, злоумышленник изъявил готовность помочь в поисках и до последнего играл роль любящего человека. Однако затем он признался следователю в содеянном.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего суд приговорил 33-летнего кузбасовца его к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.


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