Кузбасского педофила осудили за изнасилование дочери

Житель Кемеровского района признан виновным по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «Угроза убийством».

По информации следственного комитета, 45-летний осужденный проживал с тремя дочерьми и пожилой матерью. С декабря 2016 по июль 2017 года он совершал преступления в отношении старшей дочери. В какой-то момент потерпевшая рассказала о произошедшем двум младшим сёстрам, девочки убежали из дома, а через два дня обратились к фельдшеру, так как их покусали комары.

Как сообщили в ведомстве, женщина увидела, что девочки напуганы и решила поговорить с детьми. В доверительной беседе одна из сестер рассказала о том, что отец с бабушкой пьют, а затем пояснила, что, когда отец пьяный, еще и что-то делает со старшей сестрой.

Дети были изъяты из семьи, а после проведенной проверки в отношении отца возбуждено уголовное дело. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд приговорил кузбассовца к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Так как у него было диагностировано расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии, суд также счет, что осужденный нуждается в принудительных мерах медицинского характера, лечении и наблюдении у психиатра.