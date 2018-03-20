На кузбасской трассе горел автомобиль «ГАЗель»

Пожар случился утро 20 марта на 105 километре автодороги Новокузнецк — Ленинск-Кузнецкий в Прокопьевском районе.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 6:13 и уже в 6:26 силами шести специалистов пожар было потушен.

По информации ГУ МЧС Кузбасса, в результате у автомобиля «Газель» 2012 года выпуска выгорел моторный отсек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.