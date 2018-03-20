В Прокопьевске обрушившийся козырек подъезда травмировал пенсионерку

Инцидент произошел 19 марта на Северном Маганаке по улице Квартал Северный. На пенсионерку упала часть подъездного козырька.

В момент обрушения пожилая женщина стояла у подъезда жилого дома. Сами жильцы дома отметили, что они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой отремонтировать разрушающийся козырек, но никаких позитивных действия не последовало.

Потерпевшую госпитализировали, в настоящее время информации о состоянии ее здоровья нет.

Фото: соцсети