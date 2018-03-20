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Жительница Кузбасса погибла под колесами КамАЗа

20 марта 2018 в 11:19

Вечером 19 марта в Ленинске-Кузнецком водитель КамАЗа насмерть сбил 41-летнюю женщину. Женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

По сведениям ГИБДД, ДТП произошло в 21:30 в районе дома №80 на улице Пушкина. Женщина вышла из другого транспортного средства и попыталась перейти дорогу в неустановленном месте. По словам очевидцев, она металась из стороны в сторону по проезжей части и, по-видимому, пыталась затормозить какое-то транспортное средство.

Как утверждают свидетели, после наезда женщина была жива еще около 20 минут, однако спасти ее не удалось – пострадавшая скончалась.

По предварительным данным, в случившемся установлена вина пешехода. 53-летний водитель грузовика на момент инцидента был трезв.


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