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Стала известна дата взрыва льда на Томи

20 марта 2018 в 12:01

Как сообщили в мэрии, взрыв льда на реке будут проходить в районе Коммунального моста на проспекте Кузнецком.

21 марта, в 15:00, специалисты проведут работы по рыхлению льда на Томи буровзрывным способом. Таким образом специалисты предотвратят возможное разрушение опор моста при ледоходе.

Подобные буровзрывные работы каждый год проводят специалисты ООО "Кузбасспецвзрыв". Они разрабатывают ситуационный план местности в пределах опасной зоны. Проведение мероприятия согласовывается с профильными ведомствами.

Стоит отметить, что для взрыва льда используют небольшие заряды, чтобы предотвратить гибель рыбы и прочих обитателей реки Томь.


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