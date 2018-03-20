Едем-едем в соседнее село: кузбассовец угнал машину, чтобы навестить друзей

Будучи пьяным, 21-летний молодой человек выкрал из гаража приятеля машину его отца и ней отправился в гости соседнее село.

Инцидент произошел в селе Худяшово Ленинск-Кузнецкого района. Пьяный местный житель пошел в гости к приятелю, увидел, что входная дверь его дома открыта и решил совершить преступление. Он похитил сапоги, набор инструментов, а также ключи от гаража и автомобиля, а затем на ВАЗе отправился в соседнее Драченино к друзьям.

По дороге угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Именно там и нашли машину сотрудники ГИБДД, которые отправились на поиски авто по заявлению потерпевшего. Теперь горе-угонщику грозит срок за неправомерное завладение автомобилем.