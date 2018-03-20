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На Кузнецком мосту в Кемерове ограничат движение из-за взрыва льда

20 марта 2018 в 14:45

С 14:50 до 15:10 21 марта водители не смогут подъехать к Кузнецкому мосту со стороны улицы Островского и Логового шоссе. Ограничение будет действовать и для трамваев.

На подъездах к мосту сотрудники ГИБДД на 20 минут ограничат движение в связи с проведением взрывных работ на реке Томь.

В ГИБДД порекомендовали заранее спланировать свои маршруты и по необходимости воспользоваться для объезда Кузбасским мостом.

Напомним, взрывные работы на Томи начнутся в 15:00 21 марта.


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