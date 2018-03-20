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В Прокопьевске перевернулась скорая: есть пострадавшие

20 марта 2018 в 16:06

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в 3:30 19 марта.

По информации правоохранителей, автомобиль ГАЗ съехал с дороги на улице Односторонней. По предварительным данным, водитель скорой помощи не учёл неблагоприятные погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил аварию.

В результате опрокидывания машины пострадал сам водитель, а также двое медицинских работников и 38-летняя местная жительница. Все они получили ушибы.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.


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