В Прокопьевске перевернулась скорая: есть пострадавшие

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в 3:30 19 марта.

По информации правоохранителей, автомобиль ГАЗ съехал с дороги на улице Односторонней. По предварительным данным, водитель скорой помощи не учёл неблагоприятные погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил аварию.

В результате опрокидывания машины пострадал сам водитель, а также двое медицинских работников и 38-летняя местная жительница. Все они получили ушибы.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.