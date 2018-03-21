Кузбассовец решил поучить уму-разуму школьницу и пырнул ее ножом

Инцидент произошел в январе этого года в Ленинске-Кузнецком. Девушка была в гостях у своего 27-летнего знакомого в ходе драки получила ножевое ранение в живот.

Будучи пьяным, местный житель начал учить 15-летнюю подругу жизни. Он говорил, что девочке надо больше учиться, однако это вызвало у подростка агрессию. После того, как горожанин ударил школьницу по лицу, между ними завязалась драка, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил девушку в живот.

Он сам оказал потерпевшей первую помощь и даже хотел вызвать медиков, однако девушка отказалась, опасаясь за молодого человека.

По дороге домой девушке стало плохо, она почувствовала сильную боль в области живота. Увидев состояние девушки, соседи вызвали скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали.

Как отметили в следственном комитете, обвиняемый полностью признал вину, а потерпевшая в ходе следствия также утверждала, что не имеет претензий к молодому человеку, поясняя, что любит его. Несмотря на это, 27-летний мужчина скоро предстанет перед судом.

Также в административной ответственности привлечен отец подростка - следователи установили, что потерпевшая проживала с отцом и старшей сестрой, а пока их не было дома, ночевала у знакомых.