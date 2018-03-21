В Новокузнецке вор-сладкоежка ограбил кондитерский магазин

Ранее 20-летний горожанин уже был судим за грабеж, кражу и мелкое хищение. На этот раз его добычей стали несколько плиток шоколада.

По информации Росгвардии, задержать вора удалось благодаря бдительности сотрудников гостиничного комплекса. Они заметили, как неизвестный мужчина сорвал с окна в магазине решетку, выбил кулаком стеклопакет, а затем проник внутрь. Работники сразу же позвонили во вневедомственную охрану, а в это время охранник отеля отправился задерживать злоумышленника.

Бросив сумку с похищенными из магазина сладостями, злоумышленник пытался скрыться в соседнем дворе, однако был задержан. В настоящее время сладкоежка передан сотрудникам полиции.

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области