ДТП с участием КамАЗа на кузбасской трассе: погибла девушка

Смертельная авария с участием КамАЗа и Chevrolet Aveo произошла 20 марта на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.

По предварительной информации областной ГИБДД, водитель КамАЗа при перестроении не уступил дорогу попутной легковушке, в результате чего произошло столкновение. 28-летняя пассажирка иномарки, пострадавшая в аварии, скончалась в течение суток. 31-летний водитель Chevrolet и еще одна 30-летняя пассажирка получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

38-летний водитель КамАЗа не пострадал.

Фото: Вконтакте