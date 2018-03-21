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ДТП с участием КамАЗа на кузбасской трассе: погибла девушка

21 марта 2018 в 12:02

Смертельная авария с участием КамАЗа и Chevrolet Aveo произошла 20 марта на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.

По предварительной информации областной ГИБДД, водитель КамАЗа при перестроении не уступил дорогу попутной легковушке, в результате чего произошло столкновение. 28-летняя пассажирка иномарки, пострадавшая в аварии, скончалась в течение суток. 31-летний водитель Chevrolet и еще одна 30-летняя пассажирка получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

38-летний водитель КамАЗа не пострадал.

 

Фото: Вконтакте


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