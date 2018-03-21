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В Кузбассе на территории угольного разреза загорелся вагончик: погиб рабочий

21 марта 2018 в 14:24

Инцидент произошел ночью 20 марта близ села Калачёво Прокопьевского района.

На территории угольного разреза загорелся бытовой вагончик, предназначенный для отдыха работников предприятия. Известно, что он был оборудован печкой-буржуйкой.

Уже после тушения огня спасатели обнаружили тело 28-летнего жителя Новокузнецка. Еще один сотрудник угольной компании был госпитализирован с травмами. У него диагностированы ожоги лица и кистей.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.


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