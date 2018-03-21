В Кузбассе на территории угольного разреза загорелся вагончик: погиб рабочий

Инцидент произошел ночью 20 марта близ села Калачёво Прокопьевского района.
На территории угольного разреза загорелся бытовой вагончик, предназначенный для отдыха работников предприятия. Известно, что он был оборудован печкой-буржуйкой.
Уже после тушения огня спасатели обнаружили тело 28-летнего жителя Новокузнецка. Еще один сотрудник угольной компании был госпитализирован с травмами. У него диагностированы ожоги лица и кистей.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
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