В Кузбассе на территории угольного разреза загорелся вагончик: погиб рабочий

Инцидент произошел ночью 20 марта близ села Калачёво Прокопьевского района.

На территории угольного разреза загорелся бытовой вагончик, предназначенный для отдыха работников предприятия. Известно, что он был оборудован печкой-буржуйкой.

Уже после тушения огня спасатели обнаружили тело 28-летнего жителя Новокузнецка. Еще один сотрудник угольной компании был госпитализирован с травмами. У него диагностированы ожоги лица и кистей.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.