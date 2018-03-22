В Кузбассе назначили нового главу Тисульского района

В среду, 21 марта, на сессии Совета народных депутатов Тисульского района избрали нового главу муниципального образования. Им стал Дмитрий Панин. Ранее Панин занимал должность замглавы по социальным вопросам.

Дмитрий Панин родился в 1974 году в селе Утинка. Он получил образование в КемГУ по специальности «Физика» и в 1995 году начал работать в сфере образования. В 2001 году Панин был назначен ведущим специалистом по работе с молодёжью администрации, а в 2010 стал начальником отдела молодёжной политики и спорта. С сентября 2013 года Дмитрий Панин занимал пост замглавы Тисульского района по социальным вопросам.

Дмитрий Панин не раз был награждён благодарственными письмами, а также имеет медали «За веру и добро» (2011 год) и «За служение Кузбассу» (2016).

Напомним, 18 января в Белогорске Тисульского района сломалась конвейерная лента в котельной, что привело к нарушению работы отопительной системы в жилых домах и учреждениях посёлка. Через несколько дней глава района Вера Хисамова приняла решение покинуть занимаемую должность.

Фото: АКО