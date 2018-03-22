В Прокопьевске злоумышленники сожгли иномарку

Инцидент произошел в ночь на 22 марта на улице 2-я Арбатская.

В 3:44 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля Lifan. Как рассказали в ведомстве, на момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В тушении участвовали три человека и одна единица техники.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 3:52, за это время обгорели моторный отсек, салон и колёса.

По предварительной информации, причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.