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В Прокопьевске злоумышленники сожгли иномарку

22 марта 2018 в 11:00

Инцидент произошел в ночь на 22 марта на улице 2-я Арбатская.

В 3:44 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля Lifan. Как рассказали в ведомстве, на момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В тушении участвовали три человека и одна единица техники.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 3:52, за это время обгорели моторный отсек, салон и колёса.

По предварительной информации, причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.


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