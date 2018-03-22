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Для пенсионеров Кузбасса введут бесплатный проезд

22 марта 2018 в 12:00

Традиционная акция, в рамках которой пенсионеры Кемеровской области смогут ездить бесплатно в общественном транспорте, стартует 1 мая.

Как уточнили в администрации, акция продлится с 1 мая по 1 октября. В будние дни пенсионеры смогут ездить бесплатно, а вот с пятницы по воскресенье при предъявлении пенсионного удостоверения проезд обойдётся в четыре рубля. Льгота распространяется на проезд в городских и пригородных автобусах, а также электричках.

Также в мае стартуют сезонные маршруты до садоводческих обществ. Поэтапно будут введены дополнительные рейсы электропоездов к местам массового отдыха и на садовые участки.


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