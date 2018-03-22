В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании

Управляющая компания исправно собирала с населения плату за отопление и горячую воду, однако вместо того, чтобы рассчитаться с поставщиком, часть финансовых средств оставляла на своих счетах.

УК ООО "Шалготарьян", которой управляет Евгений Бекетов, задолжала за тепло и горячую воду перед кемеровскими поставщиками более 2,3 миллиона рублей. При этом объем денежных средств, которые УК собрала с потребителей, но не перечислила теплоснабжающей организации, составил более 1,5 миллиона рублей.

По результатам доследственной проверки Управление МВД по городу Кемерово возбудило уголовное дело в отношении директора и соучредителя ООО "Шалготарьян" Евгения Бекетова. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела Бекетов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Учитывая особо крупный размер причиненного ущерба, максимальное наказание по этой статье может составить до пяти лет лишения свободы и штраф. В настоящее время ведется следствие.