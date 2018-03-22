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В пятницу ГИБДД Кузбасса проведет сразу несколько рейдов

22 марта 2018 в 15:15

Массовые проверки ждут водителей Кемерова 23 марта.

Как сообщили в городской ГИБДД, утром инспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей-пассажиров. Экипажи ГИБДД будут стоять недалеко от школ, детских садов и около медицинских учреждений.

Также инспекторы проведут «скрытый контроль» - машины ДПС будут дежурить по городу без специальной цветографической окраски. Сотрудники будут фиксировать нарушения с помощью видеосъёмки и передавать информацию ближайшим постам ДПС.

Кроме того, в течение всего дня инспекторы будут проверять водителей на трезвость. В ГИБДД напомнили, что нарушителям грозят штрафы в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит автомобилистам за отказ от прохождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.


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