В пятницу ГИБДД Кузбасса проведет сразу несколько рейдов

Массовые проверки ждут водителей Кемерова 23 марта.
Как сообщили в городской ГИБДД, утром инспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей-пассажиров. Экипажи ГИБДД будут стоять недалеко от школ, детских садов и около медицинских учреждений.
Также инспекторы проведут «скрытый контроль» - машины ДПС будут дежурить по городу без специальной цветографической окраски. Сотрудники будут фиксировать нарушения с помощью видеосъёмки и передавать информацию ближайшим постам ДПС.
Кроме того, в течение всего дня инспекторы будут проверять водителей на трезвость. В ГИБДД напомнили, что нарушителям грозят штрафы в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит автомобилистам за отказ от прохождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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