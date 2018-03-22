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В Кемерове состоится забег в честь «Часа Земли»

22 марта 2018 в 16:32

В эту субботу, 24 марта на территории спортивной школы олимпийского резерва № 3 стартует забег, посвящённый «Часу Земли».

Напомним, «Час Земли» это самая массовая экологическая акцией на планете. Она была организована не так давно, в 2007 году, Всемирным фондом дикой природы в Австралии. Сегодня ее поддерживают жители всего земного шара.

В рамках акции в областной столице Кузбасса состоится забег. Он начнется в 20:30, однако участники соберутся в 20:00 в тренажёрном зале СШОР № 3 по улице Волкова, 45. Отмечается, что все участники обязательно должны будут иметь при себе фонарь.


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