Кузбассовец до смерти забил бомжа из-за неприятного запаха

Молодой человек распивал спиртные напитки в общежитии у приятелей и в гневе забил лежащего в коридоре мужчину.

По версии следствия, в январе этого года 21-летний житель Ленинского района Кемерова употреблял алкоголь в компании приятелей. В какой-то момент он решил посмотреть, сидит ли в коридоре на девятом этаже мужчина, у которого не было постоянного места жительства и который часто оставался там ночь.

Поднявшись на этаж, обвиняемый увидел, что мужчина лежит на полу. Как позже пояснил фигурант, ему не понравился запах, который исходил от мужчины, и он попытался его прогнать, используя нецензурную брань. Когда потерпевший не отреагировал на угрозы, молодой человек принялся его избивать и бил до тех пор, пока окровавленный мужчина не упал. Затем злоумышленник вернулся к друзьям и продолжил застолье.

Соседка увидела окровавленного бомжа и вызвала скорую, однако спасти 54-летнего мужчину медикам не удалось. Подозреваемого задержали по горячим следам, в квартире у его друзей. Вину он признал полностью, в настоящее время уголовное дело направлено в суд.