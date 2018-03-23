Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Правительство РФ объявило о повышении социальны...

Правительство РФ объявило о повышении социальных пенсий

23 марта 2018 в 10:31

Постановление об индексации социальных пенсий подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Индексация будет произведена с 1 апреля.

Индексация затронет 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона получателей социальной пенсии. При этом коэффициент индексации социальных пенсий утверждается в размере 1,029.

Согласно документу, одновременно прибавку к пенсии получат военнослужащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах, и члены их семей, граждане из числа работников лётно-испытательного состава.

Как отметил Медведев, на эти цели направлено около 10 миллиардов рублей.


Читайте также

Content 65e54c1cb7dd6755199904a2f7b32804
В пятницу ГИБДД Кузбасса проведет сразу несколько рейдов
Content 1320339.w640
В Кемерове состоится забег в честь «Часа Земли»
Content 7z
Кузбассовец до смерти забил бомжа из-за неприятного запаха
Content 12155b8d4d640efe8a1a4b1a4d580d17
В Новокузнецке ребенка травмировало сосулькой

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?