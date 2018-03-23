Правительство РФ объявило о повышении социальных пенсий

Постановление об индексации социальных пенсий подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Индексация будет произведена с 1 апреля.

Индексация затронет 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона получателей социальной пенсии. При этом коэффициент индексации социальных пенсий утверждается в размере 1,029.

Согласно документу, одновременно прибавку к пенсии получат военнослужащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах, и члены их семей, граждане из числа работников лётно-испытательного состава.

Как отметил Медведев, на эти цели направлено около 10 миллиардов рублей.