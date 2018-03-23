Новокузнечанка сожгла соседа: женщине вынесен приговор

Десять лет проведет в колонии общего режима жительница южной столицы за жестокую расправу над соседом.

Установлено, что в июле прошлого года осужденная обнаружила пропажу денег. Новокузнечанка решила, что к хищению причастна ее соседка, и решила выяснить отношения. Однако знакомой и ее сожителя дома не было, у них гостил лишь родственник. Она попросила мужчину передать подруге о подозрениях.

Узнав об обвинениях, соседка и ее мужчина пришли поговорить с обвиняемой, однако та была не готова к разговору - она перебрала с алкоголем и отказывалась общаться. Вместо этого женщина взяла бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, вылила ее на сожителя соседки и подожгла его. Мужчина катался по траве, пытаясь потушить пламя, возлюбленная помогла ему дойти до дома, и там уже вызвала скорую. Однако спасти потерпевшего не удалось.

Как уточнили в следственном комитете, в ходе следствия злоумышленница пыталась доказать, что не поджигала потерпевшего, однако впоследствии под тяжестью собранных следствием неопровержимых доказательств женщина признала вину в полном объеме. В ведомстве отметили, что ранее новокузнечанка никогда не попадала в поле зрения полиции и характеризовалась положительно. Суд признал ее виновной по статье 105 УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и проговорил к десяти годам лишения свободы.