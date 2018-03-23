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В центре Кемерова легковушка сбила пенсионерку (видео)

23 марта 2018 в 15:39

ДТП с участием пешехода произошло рано утром 23 марта на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина. Очевидцы выложили в есть видео с места аварии.

По информации ГИБДД Кемерова, на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина водитель автомобиля Toyota Vitz при повороте направо не предоставила преимущества пешеходу. В результате происшествия женщина получила серьёзные травмы, её доставили в больницу.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, компрессионный перелом позвоночника, ушибы и сотрясение головного мозга.

Стоит отметить, что водитель не скрылся с места происшествия и помог женщине подняться. Информация о подробностях ДТП и о состоянии пострадавшей уточняется.

Видео: ВКонтакте - Регион42


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