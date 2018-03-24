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17-летний новокузнечанин угодил в сугроб на угнанном авто

24 марта 2018 в 18:02

В южной столице Кузбасса 30-летний местный житель обратился в полицию с просьбой разыскать автомобиль. По его словам, он приехал к девушке и остался ночевать, припарковав машину у подъезда. Утром автомобиль он не обнаружил.

Правоохранители в скором времени нашли подозреваемого. 17-летний брат новокузнечанки, у которой заночевал потерпевший, решил покататься на чужом авто. Однако опыта вождения ему не хватило, и на соседней улице он въехал в сугроб.

Сейчас в отношении юного угонщика возбуждено уголовное дело.


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