17-летний новокузнечанин угодил в сугроб на угнанном авто

В южной столице Кузбасса 30-летний местный житель обратился в полицию с просьбой разыскать автомобиль. По его словам, он приехал к девушке и остался ночевать, припарковав машину у подъезда. Утром автомобиль он не обнаружил.

Правоохранители в скором времени нашли подозреваемого. 17-летний брат новокузнечанки, у которой заночевал потерпевший, решил покататься на чужом авто. Однако опыта вождения ему не хватило, и на соседней улице он въехал в сугроб.

Сейчас в отношении юного угонщика возбуждено уголовное дело.