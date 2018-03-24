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В Мысках отец должницы оскорблял приставов из-за ареста телевизора

24 марта 2018 в 18:22

В Мысках местная жительница 30-ти лет взяла несколько кредитов на общую сумму двести тысяч рублей. Однако эти деньги решила не возвращать. Судебные приставы несколько раз приходили к должнице, но дома ее не оказывалось, а соседи сообщали, что сейчас она здесь не живет.

Однако позже приставам удалось застать в доме и должницу, и ее отца. Оба они были в алкогольном опьянении. Приставы сообщили, что телевизор подлежит аресту. Отец должницы агрессивно отреагировал на это сообщение и стал оскорблять приставов, которые не дали ему смотреть любимую телепередачу.

В итоге на технику наложили арест, а должнице и ее отцу были выписаны штрафы.


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