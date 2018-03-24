С кемеровской управляющей компании взыскали компенсацию упавшей на крыльце девочке

В Кемерове завершился судебный процесс с участием управляющей компании и семьи пострадавшей школьницы. Девочка в декабре прошлого года выходила из подъезда своего дома и упала, поскользнувшись на крыльце.

Школьница получила компрессионные переломы позвонков. В результате она до сих пор испытывает боли в спине и ногах. Мать пострадавшей девочки обратилась в суд с заявлением о взыскании компенсации с управляющей компании.

УК свою вину в случившемся не признала. Однако суд вынес решение в пользу пострадавшей. Теперь она получит 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 13 – в качестве компенсации медицинских расходов.