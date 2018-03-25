В городской администрации объяснили, из-за чего провалился асфальт в Кемерове

В Кемерове на Южном в пятницу образовался достаточно большой провал асфальта, из-за чего произошло ДТП. В мэрии рассказали о причинах возникновения дефекта покрытия.

Как сообщили в администрации, в зимний период здесь проводились работы по устранению коммунальной аварии. После окончания работ место засыпали щебнем и уплотнили. Произвести капитальный ремонт покрытия зимой не было возможности. С наступлением весны щебень просел.

Сейчас дефект ликвидировали, летом, в период проведения дорожных работ, здесь будет проложено новое асфальтовое покрытие.