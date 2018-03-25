Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Беловском районе произошла смертельная авария...

В Беловском районе произошла смертельная авария с участием Лексуса и ВАЗа

25 марта 2018 в 12:32

Смертельное ДТП случилось на трассе Белово-Гурьевск вчера вечером. По предварительным данным, аварию спровоцировал 19-летний автомобилист, управлявший Лексусом. Он начал совершать обгон, не убедившись, что маневр безопасен. В результате иномарка врезалась в попутный ВАЗ, который поворачивал налево.

31-летняя автомобилистка, управлявшая отечественным авто, погибла на месте. Остальные участники аварии – пассажир ВАЗа и четыре человека, ехавшие в Лексусе, – получили различные травмы.

Все обстоятельства аварии выясняются.


Читайте также

Content c06dc39d159934a8e3e8d7b52d24986d
17-летний новокузнечанин угодил в сугроб на угнанном авто
Content vojazh
В Мысках отец должницы оскорблял приставов из-за ареста телевизора
Content opasnoe kryltso
С кемеровской управляющей компании взыскали компенсацию упавшей на крыльце девочке
Content 5 wqsbtfxbc
В городской администрации объяснили, из-за чего провалился асфальт в Кемерове

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?