В Беловском районе произошла смертельная авария с участием Лексуса и ВАЗа

Смертельное ДТП случилось на трассе Белово-Гурьевск вчера вечером. По предварительным данным, аварию спровоцировал 19-летний автомобилист, управлявший Лексусом. Он начал совершать обгон, не убедившись, что маневр безопасен. В результате иномарка врезалась в попутный ВАЗ, который поворачивал налево.

31-летняя автомобилистка, управлявшая отечественным авто, погибла на месте. Остальные участники аварии – пассажир ВАЗа и четыре человека, ехавшие в Лексусе, – получили различные травмы.

Все обстоятельства аварии выясняются.