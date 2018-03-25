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В Кемерове произошел крупный пожар в ТЦ «Зимняя Вишня», пострадали люди

25 марта 2018 в 17:57

В областной столице сегодня произошло возгорание в крупном торговом центре «Зимняя вишня». На месте происшествия до сих пор работают сотрудники МЧС и медики. Движение по пр. Ленина от Дзержинского до 50лет Октября перекрыто. Из загоревшегося здания валит дым.

Посетителей и сотрудников эвакуировали. По слухам люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон. По неподтвержденной информации, один человек погиб, выпрыгнув из окна. По сообщению Интерфакс, при пожаре погибли четверо детей.

По словам первого замгубернатора Владимира Чернова, одного пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Пожар начался на четвертом этаже и распространился на две трети здания. Пожарно-спасательные работы продолжаются.

Фото: Вконтакте


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