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При пожаре в "Зимней Вишне" погибли 37 человек

26 марта 2018 в 07:38

В страшном пожаре в торговом центре Кемерова погибли 37 человек. По словам замначальника ГУ МЧС по Кемеровской области, тела очень сложно опознать.

Также, по последним данным, число пострадавших возросло до 47 человек. Такую цифру озвучил заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов. К роме того, 64 человека числятся пропавшими без вести, среди них 40 детей.

В настояще время спасательные работы продолжаются. Как сообщил на оперативном совещании глава МЧС России Владимир Пучков, спасатели работают в сложнейших условиях: нулевая видимость, загазованность. Кроме того, проседают межэтажные перекрытия и существует вероятность их обрушения. 

Также известно, что сегодня начнется процедура опознания и судебно-медицинские экспертизы. 


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