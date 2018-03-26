Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Появилась информация о гибели родственницы Аман...

Появилась информация о гибели родственницы Амана Тулеева при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

26 марта 2018 в 09:47

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.

По информации СМИ, одной из жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стала родственница кузбасского губернатора, 11-летняя Татьяна Курчевская. Девочка погибла. Степень родства девочки с Аманом Тулеевым не уточняется.

Отметим, что у специалистов есть две основные версии причин произошедшего. По одной из них, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки: сети могли не выдержать перепадов напряжения и повышенной нагрузки. По другой версии у кого-то из малолетних посетителей была зажигалка, и страшная трагедия могла случиться из-за поджога в батутной комнате.


Читайте также

Content fbe909e7a4270a69b91de7a762adceb0
Красный Крест начал сбор средств пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня"
Content nn1spoiokx8
ТЦ «Зимняя вишня» вновь охвачен дымом
Content amptfoxqzew
МЧС сообщило точное количество погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Content
В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?