Появилась информация о гибели родственницы Амана Тулеева при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.

По информации СМИ, одной из жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стала родственница кузбасского губернатора, 11-летняя Татьяна Курчевская. Девочка погибла. Степень родства девочки с Аманом Тулеевым не уточняется.

Отметим, что у специалистов есть две основные версии причин произошедшего. По одной из них, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки: сети могли не выдержать перепадов напряжения и повышенной нагрузки. По другой версии у кого-то из малолетних посетителей была зажигалка, и страшная трагедия могла случиться из-за поджога в батутной комнате.