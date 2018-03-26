На пожаре в «Зимней вишне» погиб класс, праздновавший начало каникул

Ученики 5 «А» класса школы № 1 поселка Трещевский приехали в областной центр, чтобы отпраздновать начало каникул.

Как сообщили в образовательном учреждении, в «Зимнюю вишню» учительница с классом приехали из крошечного поселка Трещевский праздновать радостный повод — начало весенних каникул. С детьми было еще несколько взрослых.

Почти все дети погибли. Судьба родителей и педагога остается неизвестной.

Известно, что в здании не только не сработала пожарная сигнализация, но также были закрыты запасные выходы – люди оказались буквально заблокированы в горящем здании.